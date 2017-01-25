إتلاف “3” آلاف كيلو عسل منتهية الصلاحية بمستودع مخالف في مكة المكرمة

شارك عبر واتساب

ضبط مراقبو بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة، مستودعاً مخالفاً للمواد الغذائية المخزنة بطرق عشوائية، حيث جرى إغلاقه ومصادرة محتوياته.

وشدد رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس خالد بن أحمد بصفر على أن البلدية تعمل على تكثيف نشاطها الرقابي

؛ لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطراً على الصحة العامة.

وأضاف: تم تشكيل فريق يتكون من مدير إدارة الخدمات محمد هزازي، ومدير الإدارة الفنيه المهندس أحمد البركاتي

ومساعد مدير إدارة المواد الغذائية بندر اللهيبي، والمراقبين الصحيين: (أحمد بخاري، وتركي القرشي، ورشاد المنتشري

وسند الشريف)، ورئيس قسم النظافة عمر الهذلي، ومن إدارة المتابعة عمر عقيل.

وأشار إلي أنه من خلال الحملات الأسبوعية في نطاق بلدية المعابدة تم الاشتباه في أحد المواقع

وبالدخول للموقع تَبَيّن وجود معمل ومستودع مخالف وغير مرخص، ووجود عدد من العمالة من إحدى الجنسيات العربية بالموقع

واتضح بأنه مستودع عشوائي لتخزين العسل، وهو غير مرخص ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، ولا تتوفر به شروط التخزين.

وقال إنه تم ضبط كميات كبيرة تفوق (3000) كيلو من العسل مختلف الأنواع؛ منها غذاء ملكات النحل وعسل أبيض

مشيرا إلي أن جميعها منتهية الصلاحية؛ حيث اتضح أنهم يقومون بتعبئته بطريقة غير صحية

ووضع استكرات عليه لتوزيعه على الأسواق.

مؤكدا أنه تم على الفور مصادرة جميع الكميات الموجودة، ومخاطبة مندوبي وزارة التجارة والإدارة العامة للمتابعة بالأمانة

لعمل المحاضر اللازمة، وإتلاف جميع الكميات والتحفظ على الموقع بمتابعة مدير عام صحة البيئة شخصياً

حيث تمت مخاطبة جميع البلديات الفرعية من قِبَل الإدارة العامة لصحة البيئة لسحب جميع الكميات الموجودة بالسوق.

وتجدر الإشارة إلى أن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي ضمن خططها لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة

والتأكد من بيع وتداول المواد الغذائية بصورة صحية سليمة.