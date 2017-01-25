شارك عبر واتساب

أحبط جمرك البطحاء محاولة لتهريب كمية كبيرة من علب “بيرة بالكحول” بلغت (50.400) علبة عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وأفاد مدير عام جمرك البطحاء، عبدالرحمن المحنّا، بأنه وردت للجمرك إرسالية بضائع عبارة عن “مضرب حشرات كهربائي”

محمولة على إحدى الشاحنات القادمة للجمرك، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية

عُثر على تلك الكمية من عُلب البيرة بالكحول مُخبأة ضمن الإرسالية.

وأشار المحنا أنه تم وضع تلك الممنوعات في منتصف الحمولة في حين تم وضع كراتين “مضرب الحشرات الكهربائي”

في مقدمة الحمولة وآخرها وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي”، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.