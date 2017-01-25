العمل تتلقى 8 آلاف بلاغ عبر “معًا للرصد” في شهرين

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كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تلقيها 8086 بلاغًا عبر تطبيق “معاً للرصد”، وذلك خلال ما يقارب الـ60 يوماً منذ انطلاقه.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أن هذا الرقم

يعكس استشعار العملاء لأهمية المساهمة في ضبط سوق العمل، وتصحيح مكامن الخلل فيه.

وأكد الفالح أن الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق “معاً للرصد” يجعل المجتمع شريكاً فاعلاً في ضبط المخالفين

وجعل سوق العمل السعودي بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ووفقاً للتقسيم الإداري لمناطق المملكة، أبان وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن منطقة الرياض

تصدرت مناطق المملكة في عدد البلاغات بـ 3318 بلاغاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 2397 بلاغاً

في حين جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 944 بلاغاً، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 348 بلاغًا.

وحلت منطقة جازان في المرتبة الخامسة بـ 273 بلاغاً، تلتها منطقة عسير بـ 196 بلاغاً، فمنطقة تبوك بـ 162 بلاغاً

بينما جاءت منطقة القصيم في المرتبة الثامنة بـ 129 بلاغاً، ومنطقة الباحة بـ 96 بلاغاً

والحدود الشمالية بـ 89 بلاغاً، والجوف بـ 69 بلاغاً، ثم منطقة نجران بـ 39 بلاغاً، وأخيراً منطقة حائل بـ 26 بلاغاً.