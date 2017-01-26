مدني المدينة يسيطر على حرق اندلع في مركز تجاري

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سيطرت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة أمس على حريق اندلع في أحد المراكز التجارية بشارع قباء ، حيث التهمت النيران كافة محتويات المركز وإصابة عامل في اليد

وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد بن مبارك الجهني أنه ورد بلاغ

يفيد باندلاع حريق في أحد المراكز التجارية بشارع قباء بالمدينة المنورة.

وقد تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مركز تجاري

مكون من دورين بمساحة ٢٠٠٠ م٢ مسقوف بالهنجر للملابس الجاهزة ومستلزمات التجميل .

وقد شمل الحريق كامل المبنى وكثافة دخان للمواد المحترقة عملت الفرق على حصر الحريق ومنع انتشاره للمباني المجاورة.

وقد نتج عن الحادث إصابة أحد العاملين بجرح بسيط في اليد تم نقله عن طريق إسعاف الدفاع المدني

لمستشفى الأنصار وحالته مطمئنة ومازالت إجراءات التحقيق مستمرة في الموقع لمعرفة أسباب الحادث.