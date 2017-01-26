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قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إن السعودية تعيش فترة تحول اقتصادي غير مسبوق في إطار “رؤية المملكة 2030” الطموحة.

وأضاف الفالح خلال كلمته التي ألقاها أمس خلال حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة خادم الحرمين الشريفين

لتكريم المخترعين والموهوبين؛ وذلك بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض

أن رؤية المملكة 2030 تتضمن التركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال

كما أكدت اهتمامها بالاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المُستقبل.”

وبين الفالح أن برنامج التحوّل الوطني 2020، يستهدف الوصول إلى تسجيل 5000 براءة اختراع بحلول عام 2020

مشيرا إلى أن المملكة تقدمت في مؤشرات البحث العلمي، وتحتل مكانة متقدمة عالميا في الإنتاج الفكري

وتسجل أعدادا متزايدة من براءات الاختراع في كل عام

مبينا أن عدد براءات الاختراع المسجلة ارتفع من نحو 25 براءة في عام 2005، إلى نحو 1000 براءة اختراع سجلت عام 2016.