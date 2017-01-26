شاهد..ضبط مليوني حبة كبتاجون بجدة

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ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات (2.300.000) حبة كبتاجون وتم ضبط مستقبلي الكمية وهم 5 أشخاص من جنسيات مختلفة.

وأفاد الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبدالعزيز بن محمد بن كدسه، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية

لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة

توفرت معلومات للمديرية مفادها وجود خلية تمتهن عناصرها التنسيق مع أعوانهم بالخارج

لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة واستلامها بالداخل.

وقال إن المعلومات أكدت تمكن عناصر تلك الخلية من تهريب كمية من الحبوب المخدرة ووصولها إلى محافظة جدة

منوها إلي أنه تم تكليف فريق عمل أمني ميداني لمتابعة ذلك والتحري والمتابعة

وتم الوصول لتلك الكمية مخزنة بأحد المستودعات بمحافظة جدة

وقال إنه بمداهمة المستودع تم العثور على حاوية وتبين أن بداخلها مصنعا متحركا لإنتاج قوالب الثلج

وبداخلها صناديق نحاسية مخبأ بها كمية من الحبوب المخدرة بلغت (2.300.000) مليونين وثلاثمائة ألف حبة

وأكد أنه تم ضبط مستقبلي الكمية وهم 5 أشخاص من جنسيات مختلفة

وقال “مازالت المتابعة مستمرة للوصول لأعوان الخلية في خارج المملكة”.