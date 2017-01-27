إرجاء المفاوضات السورية في جنيف إلى نهاية فبراير

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع معارضين سوريين الجمعة أن محادثات السلام حول النزاع السوري المقررة في جنيف في الثامن من فبراير تحت إشراف الأمم المتحدة أرجئت إلى نهاية الشهر.

وقال لافروف أن “موعد الثامن من فبراير أرجئ إلى نهاية الشهر المقبل”، خلال اللقاء الذي أتى بعد محادثات

استانة التي شاركت فيها للمرة الأولى الحكومة السورية وفصائل من المعارضة المسلحة.

وأعرب الوزير الروسي عن أمله في أن يطلع جميع السوريين على مشروع الدستور الروسي لسورية

قبل انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف

وأشار إلى أن مشروع الدستور هذا سيساعد على تطوير النقاش والحوار

وأكد على أن المشروع محاولة لجمع وتحديد النقاط المشتركة بين مواقف دمشق والمعارضة السورية.