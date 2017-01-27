النفط يرتفع بدعم من وول ستريت

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قفزت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الخميس بدعم من مكاسب البورصة الأمريكية على الرغم من أن المخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة كبحت صعود عقود الخام الآجلة على الرغم من جهود المنتجين لخفض الإنتاج.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف الآجلة 1.03 دولار إلى 53.78 دولار للبرميل بزيادة نسبتها اثنين بالمئة

في حين جرت تسوية عقود خام برنت بارتفاع قدره 1.16 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 56.24 دولار للبرميل.

وسجل الخام الأمريكي مستوى ذروة بلغ 54.06 دولار للبرميل وهو الأعلى في أكثر من ثلاثة أسابيع بعد فتح

بورصة وول ستريت حيث عززت الأسهم مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة عندما أغلق مؤشر داو جونز

الصناعي فوق مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى. وأظهرت بيانات المخزونات الأمريكية زيادة قدرها 2.8 مليون

برميل الأسبوع الماضي في مخزونات الولايات المتحدة إلى 488.3 مليون برميل وهو ما كبح مكاسب الخام.

وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 6.3 بالمئة منذ منتصف العام الماضي إلى 8.96 مليون برميل يوميا.

ومن شأن ارتفاع الإنتاج والمخزونات في الولايات المتحدة أن يبدد بعض الشيء أثر خفض الإنتاج الذي اتفقت

عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا أملا في تقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.