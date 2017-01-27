العدد 21827 27 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مناولة أكثر من 121 مليون طن بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع العام الماضي

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مناولة أكثر من 121 مليون طن بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع العام الماضي
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بلغت حركة المناولة بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع خلال العام الماضي 121,659,277 طناً

من مختلف البضائع والمشتقات البترولية ، بزيادة عن العام الذي يسبقه بمقدار 21 % .

وأفاد مدير عام الميناء الكابتن عبدالله بن محمد الزهراني، أن حركة المناولة شملت 27,563,633 طناً من الواردات

و 94,095,644 طناً من الصادرات،نقلت عبر 1924 سفينة بعدد 4604 حركات بحرية ،محملة بـ 3945 حاوية .

التصنيف: اقتصاد

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