شرطة جازان تقبض على خادمة منزلية اعتدت على طفلتين وأمهما بوحشية

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ألقت شرطة منطقة جازان القبض على عاملة منزلية من الجنسية الإثيوبية اعتدت على طفلتين وأمهما بشكل وحشي ما تسبب لهن في اغماءات وكسور بالرأس

وتعود التفاصيل الي أن العمالة الإثيوبية تعمل في ذات المنزل التي ارتكبت فيه الجريمة في قرية صنبه بمنطقة جازان

حيث قامت بالاعتداء على الطفلتين “رغد ورؤى” وأمهما بضرب رؤوسهن في جدران المنزل

قبل أن يتدخل الجيران لإنقاذهن وتخليصهن من يدها، وإسعافهن إلى المستشفى

لتقديم الرعاية الطبية اللازمة بسبب تعرضهن لإصابات بليغة أدت الي حدوث كسور بالرأس وأجزاء متفرقة من أجسادهن

فورها باشرت الفرق الأمنية اجراءاتها حيث تمكنت من القبض على الخادمة بعد أن حاولت الفرار من محيط الجريمة

وتم العثور عليها بالقرب من المنزل.