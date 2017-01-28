مركز الملك سلمان يوزّع 30 ألف سلة غذائية في “أرض الصومال”

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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع 30 ألف سلة غذائية على المتضرّرين من الجفاف في إقليم أرض الصومال، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية، خليل عبدالله؛ وعدد من المسؤولين في الإقليم.

وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة بالمركز، فهد العصيمي؛ أن المساعدات الغذائية تُقدَّر بنحو 2130 طناً

موزعة على 30 ألف سلة غذائية تزن السلة الواحدة 71 كيلو جراماً، وتتكون من: سكر، دقيق، أرز، تمر، زيت، وفاصوليا

مبيناً أنه وفق الآليات المتبعة في المركز لتنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية سيستفيد منها 180 ألف متضرّر.

وأفاد العصيمي؛ أنه سيتم توزيع هذه المساعدات على المناطق الأكثر تضرراً من موجة الجفاف

وهي: الساحل، توجطير، ماروديجح، سول، سناج.