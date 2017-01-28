الحملة السعودية توزع المساعدات الإغاثية على 1742 لاجئًا سوريًا في تركيا

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وزعت الحملة الوطنية السعودية المساعدات الإغاثية على 1742 لاجئًا سوريًا في مدينة غازي عنتاب و كلس و التن اوز في تركيا وذلك خلال المحطات ال 57 وال 58 وال 59 .

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة أن الحملة وزعت 5376 قطعة شتوية

شملت البطانيات الكبيرة و بطانيات الأطفال و السترات و الكنزات و الطقم الشتوي و الشال النسوي.

من جانبه أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة السعودية

ومن خلال مكاتبها المنتشرة في دول الجوار السوري تسعى لإيصال المساعدات الإغاثية

لجميع شرائح اللاجئين السوريين آخذة في عين الاعتبار الحالات الخاصة من ذوي الإعاقات و المفقودين و الأيتام

والذين يعانون من الإصابات التي سببتها الحرب في سوريا و كبار السن و الأرامل

والحالات الأكثر حاجة لمثل هذه المساعدات, مبينًا أن كل ما يتم تقديمه من مساعدات إنسانية

للأشقاء اللاجئين السوريين هو ثمار توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وسمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.