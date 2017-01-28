نجاح عملية نادرة ومعقدة لطفلة لم يتجاوز عمرها الشهرين

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نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة من إجراء عملية نادرة من نوعها في المستشفى لإزالة ورم ملتصق في بلعوم طفله حديثة الولادة كما نجح الفريق بعون الله من إعادة الحياة الطبيعية للطفلة السعودية الذي تبلغ من العمر 45 يوما، الأمر الذي يعكس الإمكانيات الطبية من أجهزة وكوادر بشرية المتوفرة داخل الدولة والتي تضاهي أرقى الخدمات الطبية العالمية.

وأوضح الدكتور المشرف على الحالة استشاري جراحة الأطفال الدكتور/ أنوار شمس الحق أنه تم دخول الطفلة إلى الطوارئ وتمت إحالتها إلى قسم جراحة الأطفال لمعاينتها وتشخيصها، حيث قرر الفريق الطبي بقيادة د. أنوار ومساعديه الدكتور أمين الحرابي والدكتور خالد بدر من إجراء عملية استئصال الورم فوراً، وكانت العملية عبارة عن استئصال الوَرَمٌ الذي شخص بأنه ورم مَسْخِيٌّ كيسيٌّ حَمِيْد Benign mature teratoma يزن حجمه300 جرام وطوله 12سم من قاع الجمجمة وصولاً إلى البلعوم ومن جهة الوجه إلى الفكين.

من جهته أبان المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أن الورم تم استئصاله خلال عملية جراحية دقيقة استغرقت ثلاث ساعات، وفور انتهاء العملية تم نقل الطفلة إلى تنويم العناية المركزة، وتعتبر هذه العملية نادرة الحدوث لكون الورم في طفلة لم يتجاوز عمرها الشهرين، مثمناً خبرة الكادر الطبي وتمكنه من التعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة، متمنياً للمواليد وللجميع تمام الصحة والعافية.

ومن جانب آخر أشاد مدير مستشفى الولادة والاطفال بالدعم الذي يتلقاه المستشفى من وزارة الصحة ممثلةً بمديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة عن طريق توفير الكوادر المؤهلة والأجهزة الدقيقة لإجراء مثل هذه العمليات وبالذات لحديثي الولادة وهذا بفضل الله ثم بفضل الدعم المستمر الذي يلقاه القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وأعرب سدايو عن شكره لجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين في أقسام المستشفى وخص قسم جراحة الأطفال وقسم التخدير على ما يبذلونه من جهود أثناء تشخيص الحالة وحتى نهايتها والمشاركة في إجراء العملية بكل احتراف ودقة وأن خبرتهم في التعامل مع مثل هذه الحالات أسهمت بشكل كبير في نجاح العملية دون مضاعفات تذكر ولله الحمد.