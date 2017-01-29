مصرع شخص وإصابة 10 في حادث انقلاب مركبة بجدة

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لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون اليوم الأحد، جراء انقلاب مركبة في تقاطع الملك عبدالله مع الملك فهد بجدة.

وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبو زيد، أن 5 فرق إسعافية، بالإضافة إلى فرقة استجابة

متقدّمة باشرت موقع الحادث، حيث تم تقديم العناية الطبية والإسعافية للمصابين من قبل الفرق الإسعافية

وأشار إلي أنه تم نقل 6 إصابات إلى مستشفى الملك فهد العام، و4 إصابات إلى مستشفى الملك عبد العزيز بجدة.

وحضر للموقع القائد الميداني بمحافظة جدة، معتز الباشا، وناشد المتحدث الرسمي جميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة

والحذر، والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة.