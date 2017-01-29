الإسكان تعلن تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء في مكة

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أعلنت وزارة الإسكان عن تطبيق المرحلة الأولى من مراحل تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في مكة المكرمة.

وأشارت الوزارة إلي أن هذه المرحلة تشمل الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري

بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الجغرافي المحدد في الخريطة المرفقة.

ودعت الوزارة مالكي الأراضي الواقعة في الحدود المبينة في الخريطة التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم

وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر تنتهي في 4/11/1438 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.