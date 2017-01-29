بالصور.. إحباط تهريب 835 ألف حبة مخدرة بالرياض

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أحبطت فرق مكافحة المخدرات بالرياض تهريب وتوزيع أكثر من 835 ألف حبة كبتاجون كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل غراء بلاط بأحد المستودعات بالرياض .

وأفاد الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبدالعزيز بن محمد بن كدسة أنه وفي إطار المتابعة الأمنية

لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة توفرت معلومات للمديرية

مفادها وجود خلية يمتهن عناصرها التنسيق مع أعوانهم بالخارج

لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة وتسلمها بالداخل.

وأضاف كدسة “ونتيجة لذلك أكدت المعلومات تمكّن عناصر تلك الخلية من تهريب كمية من الحبوب المخدرة

ووصولها إلى مدينة الرياض، وتم تشكيل فريق عمل أمني ميداني؛ لمتابعة ذلك والتحري والمتابعة

وتم الوصول لتلك الكمية مخزنة بأحد المستودعات بمدينة الرياض، وبمداهمة المستودع تم العثور على كمية من الحبوب المخدرة

مخبأة بطريقة احترافية داخل أكياس غراء بلاط بلغت (835.900) ثمانمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وتسعمائة حبة

وتابع “ما زالت المتابعة مستمرة للوصول لأعوان الخلية خارج المملكة”.

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات حرصها على تنفيذ مهامها لحماية أبناء الوطن من آفة تلك السموم.