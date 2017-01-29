6 ملايين ريال من مؤسسة الملك خالد لتمويل 42 مشروعاً تنموياً في 2016م

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بلغ حجم التمويل الذي قدمته مؤسسة الملك خالد بنهاية العام 2016 قرابة 6 ملايين ريال، شملت 42 مشروعاً تنموياً لعدد من المنظمات المتوسطة والصغيرة في مختلف مناطق المملكة، بزيادة في حجم التمويل تقدّر بـ 15% عن العام 2015م.

وبلغت المشاريع الممولة خلال العام الماضي ضمن برنامج “المنح التنموية”؛ 34 مشروعاً حيوياً تقدّمت بها منظمات

وجمعيات غير ربحية، تنوعت بين مشاريع اجتماعية وتقنية وتطوعية واقتصادية

وتركزت على دعم فئتي النشء والشباب من الجنسين في مختلف الاتجاهات.

كما شملت منح مؤسسة الملك خالد التمويلية 8 مشاريع ضمن برنامج “منح التطوير المؤسسي” للمنظمات غير الربحية

الهادف إلى تعزيز قدرة المنظمات غير الربحية ومساعدتها في تحديد نقاط القوة والضعف لديها في جوانب الحوكمة الفعالة

والخطة الاستراتيجية والأدلة الإجرائية وتقنية المعلومات، ورفع جاهزيتها لتأدية أدوارها على أكمل وجه.

وكشفت المؤسسة، أنها راعت في إقرار منحها التمويلية أن تكون البرامج والمشروعات الممولة منسجمة

ومرتبطة بالمسارات المستهدفة ضمن برنامج التحوّل الوطني، أحد برامج رؤية المملكة الطموحة 2030

وأشارت إلى أن المنح ركَّزت على المشروعات المبتكرة الطموحة في مجالات الأعمال والتطوع وخدمة المجتمع وغيرها .

وبيّنت المؤسسة في بيانها أن المنح ركزت أيضاً على دعم برامج التدريب والتأهيل للسعوديين من الشباب والفتيات

بما يضمن إكسابهم المهارات الحياتية لابتكار مبادرات تطوعية تفيد المجتمع المحلي

وتنمي روح القيادة واتخاذ القرارات بينهم ليكونوا قياديين ومشاركين في عملية التنمية.

يذكر أن حجم تمويل مؤسسة الملك خالد للمشاريع والبرامج التنموية قد بلغ خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أكثر من 15 مليون ريال

شملت أكثر من 90 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في كافة مناطق المملكة، وركزت على تناول قضية ذات أهمية للمجتمع المحلي

والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية في القطاع غير الربحي

وتطوير أداء المنظمات غير الربحية لتمكينها من تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية

وتأدية دورها تجاه المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه.