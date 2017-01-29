العدد 21829 29 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مصادرة نصف طن من الأسماك الفاسدة بمكة

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مصادرة نصف طن من الأسماك الفاسدة بمكة
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نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة والإدارة العامة للمسالخ، اليوم، جولة تفقدية على سوق السمك المركزي بمكة المكرمة، للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالاشتراطات الصحية.

ويأتي ذلك عقب قيام الفرق الرقابية بعدة جولات على سوق السمك المركزي بالكعكية

بعد أن تم رصد عدد من الملاحظات وإلزام المستثمر وأصحاب المحلات

بتصحيح تلك الملاحظات وتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأبان مدير عام صحة البيئة بالأمانة منصور بالبيد، أن الأمانة صادرت ما يقارب من 500 كيلو جرام من الأسماك

متعددة الأنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بسبب سوء الحفظ والتخزين

وأكد على استمرارية الجولات بشكل يومي لضمان استيفاء الاشتراطات الصحية

في مرافق السوق والمحلات وسلامة المواد المعروضة والمقدمة والتزام العاملين فيها بصفة مستمرة .

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التصنيف: محليات

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