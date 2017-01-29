أمانة جدة تحبط توزيع 7 أطنان من الأسماك الفاسدة

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داهمت فرق المراقبة ببلدية الجنوب الفرعية أحد المعامل العشوائية بحي الخمرة جنوبي جدة ، حيث أفلحت في إحباط توزيع كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة داخل حوش المعمل الذي يفتقد متطلبات السلامة لتجفيف وتغليف الاسماك ويقوم بتوزيعها على المحال التجارية

وأفاد رئيس بلدية الجنوب الفرعية، المهندس محمد الزهراني؛ أن البلدية قامت بدهم معمل عشوائي

غيرنظامي يفتقد الاشتراطات البلدية بمنطقة الخُمرة حي القرينية – جنوبي المحافظة

وأكد ضبط كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة تقدّر بنحو سبعة أطنان ضمن 400 صندوق وعلى طبليات خشبية

التي يتم تجهيزها ووضع إستيكرات عليها ووضعها في صحون بلاستيكية بهدف توزيعها للبيع في المحال التجارية.

وأشار إلي أنه تمّ رصد هذا الموقع ومتابعته من قِبل مراقبي البلدية

والذي تديره عمالة مجهولة ومخالفة لنظام الإقامة والعمل, ودون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأوضح أنه تمت مصادرة هذه الكميات وإتلافها وإغلاق الموقع؛ تمهيداً لتطبيق النظام بحقه حسب لائحة الغرامات

والجزاءات عن المخالفات البلدية، وتمّ الرفع للجهات المعنية بشأن مخالفات الموقع.