حساب المواطن يحذر من إفشاء المعلومات لغير الجهات الرسمية
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حذر برنامج حساب المواطن المزمع إطلاقه الأربعاء من إفشاء المعلومات لغير الجهات الرسمية
ونوه البرنامج عبر حسابه الرسمي بتوتير إلي أنه وبالتزامن مع إطلاق برنامج حساب المواطن لوحظ انتشار روابط
تطلب بيانات المواطنين، نرجو الحذر من إفشاء معلوماتك لغير الجهات الرسمية.
وأكد البرنامج بأن القناة الوحيدة لتسجيل البيانات هي عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية فقط
والتي ستعلن عبر هذا الحساب.
الوسوم:حساب المواطن
التصنيف: الأولى
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