العدد 21830 30 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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حساب المواطن يحذر من إفشاء المعلومات لغير الجهات الرسمية

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حساب المواطن يحذر من إفشاء المعلومات لغير الجهات الرسمية
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حذر برنامج حساب المواطن المزمع إطلاقه الأربعاء من إفشاء المعلومات لغير الجهات الرسمية

ونوه البرنامج عبر حسابه الرسمي بتوتير إلي أنه وبالتزامن مع إطلاق برنامج حساب المواطن‬ لوحظ انتشار روابط

تطلب بيانات المواطنين، نرجو الحذر من إفشاء معلوماتك لغير الجهات الرسمية.

‏وأكد البرنامج بأن القناة الوحيدة لتسجيل البيانات هي عن طريق بوابة ‫حساب المواطن‬ الإلكترونية فقط

والتي ستعلن عبر هذا الحساب.

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التصنيف: الأولى

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