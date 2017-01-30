توحيد صرف المعاش ومبالغ الغذاء لمستفيدي الضمان

شارك عبر واتساب

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن توحيد صرف مبلغ معاشات الضمان الاجتماعي، ومبالغ برنامج الغذاء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، ابتداءً من أمس الأحد.

وأكدت أنها ستستمر في توحيد صرف المبالغ في نفس اليوم بشكل شهري.

وأفاد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد العصيمي، أن توحيد

صرف معاش الضمان، ومبالغ برنامج الغذاء في نفس اليوم سيستمر بهذا الشكل شهرياً

ويشمل مع مطلع الشهر المقبل برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء.

ونوه العصيمي إلى أن الوزارة قامت بإيداع المعاش الشهري، ومساعدة الغذاء، أمس، على دفعتين؛ حيث تم إيداع مبلغ مليار

ومائتين وثمانية وأربعين مليون ريال كمعاش شهري، لثمانمائة وستين ألفاً وخمسمائة وثلاثاً وأربعين حالة ضمانية

كما أودعت الوزارة (176.4) مليون ريال، لـ (802) ألف مستفيد من برنامج الغذاء.

وقطع العصيمي بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى جاهدة إلى التسهيل على مستفيدي ومستفيدات الضمان

من خلال توحيد صرف المبالغ المصروفة لهم من المعاش الشهري، والبرامج المساعدة في نفس اليوم.

وأكد على أن صرف معاش شهر جمادى الأولى للحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري، وتم التأكد من استيفائها لشروط

أهلية الاستحقاق، وإيداع استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق “الآيبان”

أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع “مدى”

موضحاً أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء إجراءات الصرف.