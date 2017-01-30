إحباط بيع مخطط عشوائي شرق جدة

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أحبطت بلدية بريمان الفرعية بيع مخطط عشوائي تقدر مساحته الاجمالية بنحو 600,000 متر مربع تقريبا يقع شرق حي الكوثر بمحافظة جدة.

وأكد رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس فيصل المالكي، أنه جرى إزالة جميع البتر الموجودة على الطبيعة

بجانب إتلاف الشوارع الترابية التي تم تمهيدها بغرض الوصول الى المخطط العشوائي.

وأشار إلي أن البلدية أزالت مستودعين كانت تتم تهيئتهما بشكل مخالف لاستخدامات تخالف نظام البناء

في المنطقة كما تم سحب المعترضين الى قسم الشرطة.

ودعت الأمانة سكان جدة إلى التبليغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية

“عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.