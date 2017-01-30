التجارة تستدعي أكثر من 650 ألف منتج معيب في 2016

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أظهرت إحصائية حديثة لمركز استدعاء المنتجات المعيبة في وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 652179 منتجا معيبا خلال العام 2016 م جرى الإعلان عنها في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة وعبر الصحف المحلية، وسجلت المركبات العدد الأكبر منها باستدعاء 487.651 مركبة خلال العام الماضي .

ووفق إحصائية المركز للعام 2016 م فقد بلغ مجموع حملات استدعاء المنتجات بمختلف أصنافها 208 حملات استدعاء

سجلت المركبات أكبر عدد منها بواقع 191 حملة استدعاء

فيما توزعت 17 حملة الباقية على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومنتجات استهلاكية وغيرها.

وضمن جهود وزارة التجارة والاستثمار الإعلان عن استدعاء المنتجات المعيبة التي أثبتت الاختبارات والفحوصات

أو المعلومات الدولية الموثوقة وجود عيوب مصنعية بها لاسترجاعها أو إصلاحها مجاناً جرى نشر أكثر من 500 إعلان

لتلك الاستدعاءات في الصحف المحلية بواقع ثلاث إعلانات لكل واحد منها

إضافة إلى نشرها في حسابات الوزارة في شبكات التواصل الاجتماعي لتصل لأكبر شريحة من المستهلكين.

وكان من أبرز استدعاءات المنتجات الاستهلاكية خلال 2016 استدعاء 6186 جهاز سامسونج جالكسي نوت 7 لاحتمالية

وجود خلل في البطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق، واستدعاء 13300 قطعة من مجموعة قوابس السفر لشركة “Apple”

لاحتمالية حدوث كسر في القابس قد يؤدي إلى الإصابة بصدمة كهربائية حال لمسه

وكذلك استدعاء 889 طاولة طعام “Home Center” لاحتمالية تعرض سطح الطاولة الزجاجي للكسر بشكل مفاجئ.

ومن أبرز استدعاءات المركبات تم استدعاء 1614 مركبة “Lexus” ES موديل 2016 لوجود خلل في نظام الفرامل المانع للانغلاق

قد يؤدي إلى فقد توازن المركبة، واستدعاء 3647 مركبة GMC”” سييرا موديل 2014-2015 لخلل في وحدة تثبيت حزام الامان

قد يؤدي لتقليل فاعليته حال وقوع حادث، إضافة إلى استدعاء 3684 مركبة “Nissan” ألتيما موديل 2014-2015

لخلل في قفل غطاء المحرك قد يؤدي إلى انفتاح الغطاء بشكل مفاجئ أثناء القيادة.

وسجلت أكبر كمية استدعاء تم الإعلان عنها استدعاء 44450 مركبة “Toyota” يارس موديل 2006 – 2009 لخلل

في نافخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى خروجها بطريقة غير آمنة

في حين كانت أكبر كمية استدعاء لسلع استهلاكية لـ 143400 وحدة من حفائض “Huggies” للأطفال

لاحتمالية ذوبان صمغ اللاصق قد يؤدي إلى تلاصق الحفائض مع بعضها.

كما تعاونت وزارة التجارة والاستثمار ممثلةً بمركز الاستدعاء مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في إطلاق حملة تصحيحية

شملت 630 مركبة ” Chevrolet” ترافيرس و 338 مركبة “GMC” اكاديا لخطأ

في قيمة اقتصاد الوقود الفعلية عن المبيّنة في بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على المركبة الجديدة.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى التواصل الدوري مع وكلاء السيارات للتأكد من سلامة مركباتهم دوريًا وخلوّها

من أية عيوب مصنعية وتحديث بياناتهم لدى الوكيل للتواصل معهم مستقبلًا في حال كانت مركباتهم مشمولة

في أي حملات استدعاء، وذلك لإصلاحها مجانًا ودون النظر لحالة ضمان المركبة.