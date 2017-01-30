الملك سلمان يستقبل نائب رئيس حكومة صربيا ورئيس مجلس الوزراء البوسني

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم ، معالي نائب رئيس حكومة صربيا وزير التجارة والسياحة والاتصالات رئيس الوفد الاقتصادي الصربي راسم ليايتش

ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء بالبوسنة والهرسك وزير التجارة الخارجية

والعلاقات الاقتصادية رئيس الوفد الاقتصادي البوسني ميركو شاركوفيتش والوفدين المرافقين لهما.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات القائمة بين المملكة وصربيا والبوسنة والهرسك

وآفاق تعزيزها وتطويرها وبخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان

ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف

ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي

ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني

وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك وصربيا هاني مؤمنة.

كما حضرها، سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة سناهد بريستريتش

والقائم بأعمال سفارة صربيا لدى المملكة ميلادن ميخوفيتش.