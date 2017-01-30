أربع ميداليات لمنتخب الرماية في أولى منافسات البطولة العربية الـ 13

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حقق المنتخب السعودي للرماية أربع ميداليات ” ذهبيتين ، وفضية ، وبرونزية ” في منافسات اليوم الأول للبطولة العربية الـ 13 للرماية المقامة حالياً بدولة الكويت .

وجاءت أولى الميداليات الذهبية والمركز الأول عن طريق الرماة عقيل البدراني و سفر الدوسري وعطالله العنزي في منافسات

الفرق لرماية المسدس 50 م ، وحل المنتخب العراقي ثانياً ، والكويت ثالثاً

فيما حقق الرماة حسين الحربي وفايز العنزي ومسفر العماري فضية منافسات الفرق

لمسابقة البندقية 10م ، والمنتخب البحريني حصل على الميدالية الذهبية ، وعمان البرونزية.

وفي منافسات الفردي نال الرامي فايز العنزي الذهبية الثانية والميدالية الثالثة للسعودية بعد أن جاء أولاً في مسابقة البندقية

10م للفردي، وحل زميله حسين الحربي في المركز الثالث ، والميدالية الفضية للمنتخب الكويتي .

وأكد رئيس الوفد السعودي العقيد المهندس سعيد القرني ، أن المشاركة في يومها الأول

شهدت منافسة قوية من أبطال الرماية العربية ، مقدما شكره لمعالي مدير الأمن العام رئيس الاتحاد السعودي للرماية

الفريق عثمان بن ناصر المحرج وأعضاء مجلس الإدارة على دعم وتطوير منظومة الاتحاد فنياً

وإداريا بالتناغم والتفاعل مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية التي تقود تطوير مسيرة الحراك الرياضي في كافة الألعاب الرياضية .