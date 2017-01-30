إنقاذ مواطن سقط داخل بئر بمحافظة طبرجل
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أنقذ رجال الدفاع المدني في محافظة طبرجل،مواطن ثلاثيني سقط في بئر قديمة
واوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي بأنه ورد بلاغ أن شخص وقع داخل بئر
قديمة بحي المنتزه, وعند الوصول للموقع تبين أن الحادث عبارة عن سقوط أحد المواطنين في العقد الثالث من عمره
في بئر قديمة مردومة داخل مزرعته، وتم إسعافه لمستشفى طبرجل العام وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
وأضاف الرويلي “وإذ يتمنى الدفاع المدني السلامة للجميع يهيب بالاخوة المواطنين والمقيمين إتباع الإجراءات الهندسية اللازمة
ومراعاة إرشادات السلامة أثناء العمل على ردم الآبار القديمة عند عدم الحاجة لها”.
الوسوم:طبرجل
التصنيف: محليات
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