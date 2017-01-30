جازان.. ضبط مخالفين ومخدرات وعدد من السيارات المسروقة

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ضبطت شرطة منطقة جازان عدد من المخالفين والمركبات المسروقة باﻹضافة لضبط كميات من القات والحشيش المخدر ومصنع خمور به كميات من العرق المسكر، وذلك في أربع عمليات منفصلة بعدد من المحافظات.

ونفذ رجال اﻷمن بمحافظة الداير في العملية الأولى حملة أمنية شملت عددا من القرى والمواقع المشبوهة بالمحافظة

أسفرت عن اﻹطاحة بـ48 مخالفًا وضبط ثلاث مركبات مسروقة و322 حزمة من القات المحظور.

وتمكن رجال اﻷمن بمحافظة الدرب في العملية الثانية من ضبط مركبة من نوع صالون يستقلها وافد

عثر بداخلها على 148 حزمة من القات.

وفي العملية اﻷمنية الثالثة، أطاح رجال اﻷمن بمحافظة العيدابي بشخص ثلاثيني بحوزته ثلاث بلاطات من الحشيش المخدر

كانت مخبأة بشكل محكم بالمركبة التي يستقلها من نوع أفيو شفرولية.

واستطاع رجال الأمن الإيقاع بعصابة مكونة من ثلاثة أشخاص يمتهنون سرقة إطارات المركبات الفارهه

كما ضبطوا وافدا في كمين أمني محكم قام بسرقة مركبة من نوع فورشنر

بعد الاعتداء على صاحبها بسلاح أبيض وسرقتها بالقوة والإكراه.

وأسفرت العملية اﻷمنية الرابعة التي نفذها رجال اﻷمن بشرطة محافظة أبوعريش عن ضبط مصنع متكامل للخمور

يديره مجموعة من اﻷفارقة عثر به على 40 برميلا من العرق المسكر جاهزة للتعبئة والترويج.

وأثنى مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي على جهود رجال اﻷمن والأجهزة

المساندة ، مؤكدا مواصلة الحملات اﻷمنية التي تتضمن عنصر المفاجئة لضبط المخالفين مروجي السموم واﻵفات

وكل من يحاول العبث بأمن الامنين، مشيدا بتعاون المواطنين مع رجال الشرطة.