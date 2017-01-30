إلحاق جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي ببرنامج حساب المواطن

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي آلياً ببرنامج “حساب المواطن”، مبينة أنه بإمكان المسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن في حال انطباق جميع شروط البرنامج عليهم .

وأوضح المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة المهندس ماجد العصيمي ، أنه تم إلحاق مستفيدي

الضمان والتابعين لهم كأسرة وليس كأفراد كما هم مسجلون في نظام الضمان مع إمكانية إضافة تابعين

مشيراً إلى أنه بإمكان رب الأسرة تسجيل الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن

وإضافة أي تابعين آخرين غير مشمولين في برنامج الضمان .

ودعا المواطنين إلى عدم التعامل مع المواقع التي تطلب البيانات الشخصية للتسجيل في برنامج حساب المواطن

مشدداً على عدم إفشاء المعلومات الشخصية والخاصة لغير الجهات الرسمية، مؤكدا أن البوابة الإلكترونية

لبرنامج حساب المواطن هي القناة الوحيدة لتسجيل البيانات في البرنامج، لافتاً إلى أنه سيعلن النطاق الرسمي لها لاحقاً .

ومن المقرر فتح باب استقبال تسجيل المواطنين في البرنامج عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن الأربعاء المقبل

فيما يعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة

وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي

وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحقيق “رؤية المملكة 2030″، واستيعاب طموحاتهـا ومتطلباتهـا.

ويهدف “حساب المواطن” إلى حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي

وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقاً لاحتياج الفرد أو الأسرة

وبناء على دخلها، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم .

ووفقاً لآلية التنفيذ في برنامج حساب المواطن ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل

وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً

وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق التحويل المصرفي

بحيث تصرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن

كما أن مخرجات التسجيل ستعرض على لجنة وزارية مسؤولة عن برنامج حساب المواطن

لتقييم النتائج، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.