النفط يهبط بفعل نمو أنشطة الحفر في الولايات المتحدة

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انخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن قوضت زيادة أنشطة الحفر في الولايات المتحدة مساعي أوبك ومنتجين آخرين لخفض الإنتاج سعيا لدعم السوق.

وبحلول الساعة 07:52 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت

بسعر 55.13 دولار للبرميل منخفضا 10 سنتات عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة.

وفقد برنت نحو 5.6% من قيمته منذ بلوغه أعلى مستوى في يناير.

وجرى تداول عقود خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط عند 52.45 دولار للبرميل بانخفاض 28 سنتا عن سعر التسوية السابقة.

والخام منخفض نحو 2.8% منذ بلوغه مستوى ذروة في يناير.

ويعكس الانخفاض شعورا بأن الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل

يوميا بهدف القضاء على فائض في الإنتاج غير كافية لتعادل زيادة في أنشطة الحفر بالولايات المتحدة.

وقال بنك جيفريز للاستثمار الأمريكي اليوم إنه في الوقت الذي اتسم فيه “التزام أوبك بأهداف الإنتاج بالقوة …فإن مستويات

أنشطة (الحفر بالولايات المتحدة) تتزايد بالفعل”.

وقال البنك إنه نتيجة لذلك “لا يميل لتغيير توقعاته لسعر خام برنت عند 57.75 دولار للبرميل في 2017 و 71.75 دولار

للبرميل في 2018”.