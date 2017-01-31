31 مليون مسافر عبر مطار جدة في 2016

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سجلت أعداد المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، خلال عام 2016 الرقم الأعلى في تاريخ المطار الحالي منذ إنشائه قبل أربعة عقود، وذلك بوصوله إلى ما يقارب (31) مليون مسافر بزيادة مليون مسافر تقريباً مقارنة بعام 2015

وبواقع 30.093.747 مسافراً، في حين سجلت حركة الرحلات نمواً خلال العام الجاري بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة لعام 2015

حيث بلغ إجمالي الرحلات 218.158 رحلة مقارنة بنفس الفترة لعام 2015، التي وصلت إلى 212.404 رحلات.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المطار، أن حركة المسافرين جاءت عبر صالات المطار الثلاث الشمالية، والجنوبية، والحج والعمرة

إلى جانب رحلات الطيران الخاص، وسجلت حركة المسافرين نمواً في الربع الأول من عام 2016م بلغ 8.436.576 مسافراً

في حين سجل الربع الثاني للعام نفسه إجمالي 8.842.948 مسافراً، وسجل الربع الثالث نمواً بنفس الوتيرة

بإجمالي 7.842.545 مسافراً، في حين سجل الربع الرابع 6.438.510 مسافرين.

وكشف التقرير، أن عدد المسافرين عبر الصالة الشمالية بلغ 6.761.662 مسافراً

في حين بلغ عدد المسافرين عبر الصالة الجنوبية 15.925.381 مسافراً

وعبر صالة الحج والعمرة 8.042.501 مسافر، فيما بلغ عدد المسافرين عبر صالة الطيران الخاص 131.035 مسافراً.

وتوقع التقرير، استمرار النمو في حركة المسافرين خلال العام المقبل في ظل التطورات التي يشهدها المطار

خاصة في صالات الحج والعمرة، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين عبر الصالات

منذ بداية موسم العمرة الحالي حتى يوم أمس نحو مليون و600 ألف معتمر.

وأبان مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المهندس عبدالله بن مسعد الريمي، أن تحقيق مطار الملك عبدالعزيز الدولي

لأكبر حركة إحصائية في خلال العام الجاري يأتي نتاج ما يشهده المطار من نمو مضطرد في الحركة الجوية

خلال موسمي الحج والعمرة، وازدياد الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة، علاوة على تسارع معدلات النمو والطلب على

خدمة النقل الجوي وزيادة عدد الشركات الناقلة الراغبة في التشغيل من وإلى المطار

مشيراً إلى أن عدد الشركات قفز من 64 شركة إلى نحو 80 شركة تعمل بالمطار

مؤكداً أن العدد يرتفع خلال موسم الحج والعمرة ليصل عددها إلى نحو 100 شركة طيران مجدولة وعارضة.