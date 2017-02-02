العدد 21833 02 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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استشهاد عريف في عدوان حوثي على الحدود بجازان

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استشهاد عريف في عدوان حوثي على الحدود بجازان
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صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 4 / 5 / 1438هـ

تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بمنطقة جازان للاستهداف بإطلاق نار كثيف وعشوائي عبر الحدود من قبل عناصر حوثية

مما اقتضى الرد على مصادر إطلاق النار بالمثل والسيطرة على الموقف بمساندة القوات البرية.

وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد العريف بحرس الحدود محمد موسى حسن محزري تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء .

التصنيف: الأولى

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