العدد 21834 03 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

جمرك البطحاء يُحبط تهريب أربعة آلاف زجاجة خمر

0 تعليق 64 مشاهدة
جمرك البطحاء يُحبط تهريب أربعة آلاف زجاجة خمر
شارك عبر واتساب

أحبط جمرك البطحاء محاولة لتهريب كمية من الخمور بلغت (4.344) زجاجة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك.

وأفاد مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا بأنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن كراتين من “البرتقال” محمولة على إحدى

الشاحنات القادمة للجمرك، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة بطريقة فنيّة في مقدمة

الشاحنة وذلك في مخبأ تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، وأضاف المحنّا أنه جرى بعد إحباط المحاولة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك”.

التصنيف: الأولى

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق