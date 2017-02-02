جمرك البطحاء يُحبط تهريب أربعة آلاف زجاجة خمر
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أحبط جمرك البطحاء محاولة لتهريب كمية من الخمور بلغت (4.344) زجاجة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك.
وأفاد مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا بأنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن كراتين من “البرتقال” محمولة على إحدى
الشاحنات القادمة للجمرك، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة بطريقة فنيّة في مقدمة
الشاحنة وذلك في مخبأ تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، وأضاف المحنّا أنه جرى بعد إحباط المحاولة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك”.
التصنيف: الأولى
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