الجدعان: أعددنا آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص

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أعلن وزير المالية محمد الجدعان اليوم الخميس، عن إعداد آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوم من وصول أمر الدفع الى وزارة المالية من الجهة المستفيدة”.

وأكد الجدعان في ندوة (المملكة 2030 رؤية تستشرف المستقبل) بحضور وزير الطاقة ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط

في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتنتال أنه يجب أن تكون هناك قوتين اساسييتين

لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 القوة البشرية والقوة المالية.

وذكر وزير المالية محمد الجدعان:”العام الماضي تم تأسيس مكتب ترشـيد الإنفـاق التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق

الحكومي والنظر في فرص تحقيق الاستدامة”

وأضاف :” عمل المكتب على مراجعة المشاريع الحكومية حيث وفرت هذه المراجعة مايقارب 80 مليار ريال في التكاليف”.