ضبط وافدين حولوا منزلا شعبيا إلى مطعم بالمدينة

شارك عبر واتساب

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلدية أحد الفرعية منزل شعبي بحي المستراح تديره عمالة وافدة لإعداد الوجبات الغذائية بشكل مخالف وفي بيئة غير صحية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية والضواحي بأمانة المنطقة المهندس حمزة سبيه أن الفرق الرقابية في بلدية أحد

قامت بضبط 4 وافدين يعدون الوجبات الغذائية بشكل غير نظامي

مشيرا إلى أنه نتج عن ذلك ضبط 120 كلغم دجاج مجهول المصدر ، و 40 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر

و 6 كيلو جرام لحم مفروم و 3 كيلو جرام نقانق، لافتا إلى أنه تم إتلاف المضبوطات

وتسليم العمالة لوحدة ضبط المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا المهندس سبيه المواطنين والمقيمين سرعة البلاغ عن حالات الاشتباه وتسجيل بلاغ لدى عمليات الأمانة على الرقم (940)