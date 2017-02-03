الأمم المتحدة تدين الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق مسلمي الروهينجيا
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أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري وإحراق المنازل والمدارس والجوامع بمن فيها من العزل ، والتي ترتكبها حكومة ميانمار ضد الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين .
وأكد تقرير أصدرته اليوم المفوضية أن القوات الحكومية في ميانمار تقوم بعمليات قتل جماعي شمال مونجداو
بما في ذلك الأطفال والرضع ، واغتصاب الفتيات دون سن الخامسة .
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين قيادات العالم لحث رئيسة ميانمار علي وقف
الهجمات الوحشية ضد المسلمين ، والتي ترقى للجرائم ضد الإنسانية نظرًا لتكرارها واتساع نطاقها وخطورتها,
ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وأضاف أن الهجمات الأخيرة تمثل حلقة من اضطهاد مستمر
منذ عقود ضد المسلمين في ميانمار.
التصنيف: دولية
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