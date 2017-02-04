اللجنة العربية تدعو إيران إلى إعادة النظر في سياستها تجاه دول المنطقة

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عقد في أبوظبي الاجتماع الوزاري الرابع للجنة الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية المنبثقة عن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، بمشاركة كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتداولت اللجنة في اجتماعها التطورات الأخيرة في مسار العلاقات بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية

وأعربت عن بالغ قلقها من استمرار إيران في التدخل في الشأن العربي والقلق المستمر لدول الجامعة العربية من عدم استجابة

إيران بالكف عن التدخلات التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة

وتقويض أي إمكانية لبناء الثقة بين الدول العربية وإيران.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ تجاه التأجيج الطائفي الذي تسببه التدخلات الإيرانية في سوريا والعراق ولبنان

وما نتج عنه من حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة واستمرار الأزمات

وتقويض المساعي الدولية والإقليمية لوضع حد لها عبر الطرق السلمية الذي تنص عليها القرارات الأممية ذات الصلة.

وأشارت اللجنة إلى الخروقات الإيرانية للقرار الأممي 2216 بشأن اليمن عبر توريدها للأسلحة والمعدات للانقلابيين

وشددت على أن هذا التجاوز تقويض للشرعية الدولية والمساعي الأممية لحل الأزمة اليمنية

بالطرق السلمية وتناقض مع مقتضيات العلاقات الودية بين الدول.

وأكدت اللجنة الرباعية دعمها لمملكة البحرين بشأن الإجراءات التي تقوم بها لحفظ أمنها واستقرارها

وطالبت إيران بالكف عن هذه التدخلات، وحثتها على إعادة النظر في سياستها تجاه دول المنطقة

ومراعاة مبادئ حسن الجوار، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الذي من شأنه زعزعة الاستقرار والأمن

والسلام، وضرورة احترام إيران للسيادة الوطنية لدول الجوار العربي التزاما بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.