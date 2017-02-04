شاهد.. مواطن يطعن آخر في محلٍ تجاري والشرطة تقبض عليه

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ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على مواطن اعتدى على آخر طعناً بآلة حادة داخل محل تجاري بأحد الاحياء الواقعه جنوب مكة المكرمة

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يوثّق الحادثة التي جرت في أحد المحال التجارية

ولحظة الاعتداء على المواطن الذي كان يهم بأخذ أغراض من المحل التجاري قبل أن يفاجأه الجاني من الخلف

مسددا له عدة طعنات غائره ومتفرقه بجسده مما أدى الي حدوث اصابات بالغة ونزيف حاد .

وتم تحويل المجني عليه للمستشفى متأثراً بإصابته .