إغلاق 4 ملاحم ورصد 86 مخالفة غرب الدمام

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نفذت بلدية غرب الدمام، ممثلة بإدارة صحة البيئة والأسواق، خلال الشهر المنصرم حملة ميدانية على الملاحم في نطاق خدمات البلدية استمرت 3 أيام.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد العريج، أن الحملة شملت زيارة 25 ملحمة منها 15 ملحمة مخالفة

نتج عنها إغلاق 4 ملاحم، ورصد 86 مخالفة صحية، وإتلاف 135 كيلو من اللحوم الفاسدة

وعدد من الأدوات الغير صالحة للاستخدام، طبق عليها لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق جميع المخالفين.

ولفت إلى أن البلدية تتابع جميع الملاحظات والاقتراحات الخاصة بغرب الدمام، عبر المنصة التفاعلية بالأمانة 940

وقنوات التواصل الاجتماعي، وتعمل على معالجتها بالسرعة اللازمة

مؤكداً على استمرار الحملات الميدانية، بهدف التأكد من تطبيق جميع المنشآت الصحية

للاشتراطات الصحية حسب خطط البلدية.