إلزام الشاحنات بتركيب حواجز السلامة قبل نهاية العام الحالي

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ألزمت هيئة النقل العام جميع الشاحنات سواءً العاملة بأجر أو شاحنات النقل الخاص بتركيب حواجز الحماية من كافة جنبات الشاحنات وفق المواصفات والضوابط التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور رميح الرميح أن الهيئة ستلزم جميع الناقلين بتركيب هذه الحواجز حفاظاً على أرواح سالكي الطرقات

موضحاً أن المهلة الممنوحة لأصحاب الشاحنات لتنفيذ ذلك تنتهي في31 / 12 / 2017 م .

وقال الرميح أن هذا القرار يأتي للمساهمة في تحسين بيئة السلامة على الطرق السريعة و التقليل من نسب الوفيات والإصابات

الخطرة الناجمة عن حوادث الشاحنات على الطرق السريعة، حيث ستعمل هذه الحواجز على تقليل نسب الوفيات

والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث، حيث ستشكل مقاومة لانزلاق السيارات الصغيرة أسفل الشاحنات عند اصدامها بها.