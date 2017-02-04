أكثر من 70 سيارة كلاسيكية تجذب زوار مهرجان ربيع بريدة 38

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استطاعت السيارات الكلاسيكية القديمة محاكاة الماضي العتيق بعراقته ومثاليته وسط مهرجان ربيع بريدة 38

حيث استقطبت بكل ماتحمله من أبعاد محاكيه المهتمين والمحبين لهذه السيارات التي صنع مجموعه منها

قبل أكثر من 90 عاما، حيث يتنافس هواة هذه المركبات الكلاسيكية باستعراضها أمام زوار المهرجان.

ويضم المعرض المقام في المهرجان أكثر من 70 سيارة، اتسمت بالأناقة والعراقة

وشكلت مسيرة ماضي مثالي يفخر به الجميع،بمشاركة أكثر من 30 هاويا لتلك السيارات الكلاسيكية .

وأوضح رئيس فريق السيارات التراثية والكلاسيكية عبدالله السلامة، أن عروض السيارات الكلاسيكية تشهد إقبالاً كبيرا

من الزوار،لافتاً النظر إلى أنها تمثل إرثا تاريخيا محاكيا للأجيال القادمة بكل مايحمله من عراقه، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة

القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل سعود بن عبد العزيز على دعمه واهتمامه

بمثل هذه الهوايات المحببة لشريحة كبيره من المجتمع .

من جهته أفاد راكد الراكد ، أحد المهتمين بالسيارات القديمة أن السيارات القديمة هواية يستمتع بها

ويجني منها مردوداً مالياً كبيراً ، مشيرا إلى أن مثل هذه المعارض المتميزة تحاكي الماضي

وتعرف الأجيال على الزمن الجميل بكل مايحمله من تميز.