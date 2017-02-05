تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في الطائف

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الأحد حكم القتل قصاصاً بمواطن أقدم على قتل آخر طعناً بسكين إثر خلاف بينهما في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة

وأصدرت الداخلية بياناً أفادت خلاله بأنه ” أقدم علي بن جازي البقمي – سعودي الجنسية -، على قتل / تركي بن سالم البقمي

– سعودي الجنسية – ، وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً

وأيد الحكم من محكمة الاستناف ومن المحكمة العليا

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الأحد 08 /05/ 1438هـ في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة”.