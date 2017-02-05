برنامح إحالتي يسهم في إنقاذ حياة 619 مريضاً الشهر الماضي

شارك عبر واتساب

كشفت وزارة الصحة أن برنامج إحالتي أسهم في إنقاذ حياة 619 مريضاً راجعوا أقسام الطوارئ بعدد من مناطق المملكة، خلال شهر ربيع الآخر الماضي، حيث قدمت الطواقم الطبية للحالات الحرجة خدمات طبية تخصصية.

وأوضحت الصحة أن البرنامج رصد 11855 حالة تحتاج إلى نقل إلى مستشفيات تخصصية أو مرجعية، كما تم رصد 6254 حالة تحت

التصعيد، كما تم علاج 1307 حالة في نفس المستشفى و1103 حالة على قائمة الانتظار يتم التعامل معها خلال الأيام المقبلة

وبحسب الحالة.

وأضافت أن الطواقم الطبية قدمت خدماتها التخصصية للعديد من الحالات الطارئة التي أدخلت لأقسام الطوارئ في نفس الفترة

والبالغ عددها 5438، فيما بلغ عدد حالات التنويم 3746 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها للعيادات الخارجية 11055 حالة

من إجمالي الحالات المحولة بالنظام وتأتي هذه الجهود تواصلاً لتوفير الخدمات العلاجية التخصصية بين المناطق حيث تمكن

البرنامج من إحالة 619 مريضاً قدمت لهم الخدمات التخصصية عن طريق المستشفيات المرجعية، فيما أنهت في الوقت ذاته

إجراءات نقل 20519 مريضاً وذلك خلال نفس الفترة.