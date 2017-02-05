وفاة طفلة ونجاة أمها وشقيقتها في حريق بالأحساء

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توفيت طفلة في السابعة من عمرها جراء حريق نشب في غرفة منزل في حي المسلخ التابع لمدينة الهفوف بالأحساء ، فيما تمكنت والدتها وشقيقتها من النجاة من ذات الحادثة.

وأفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري أنه في الثامنة و49 دقيقة من صباح اليوم

الأحد شب حريق في منزل مكون من دورين وانحصر في غرفة بالدور الأرضي مساحتها 5*5م، ونتج عن الحادث احتجاز وإصابة

امرأة وطفلتين توأم (7 سنوات)، قامت فرق الدفاع المدني بإخراج المحتجزين والسيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين

للمستشفى عن طريق سيارات هيئة الهلال الأحمر، وقد توفيت إحدى الطفلتين في المستشفى فيما حالة شقيقتها والأم

مستقرة.