البحرين تحبط عملية تهريب “إرهابيين” إلى إيران

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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الخميس، إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل (جو) في مطلع العام الحالي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: “إن قواتها الأمنية أحبطت عملية التهريب التي كانت تتم باستخدام قارب إلى إيران

مضيفة أنها ستقدم التفاصيل في وقت لاحق”.

وذكرت أن مجموعة إرهابية هاجمت مركز الإصلاح والتأهيل في الأول من الشهر الماضي مستخدمة بنادق أوتوماتيكية

ومسدسات نتج عن الهجوم استشهاد رجل أمن وهروب 10 من المطلوبين في قضايا إرهابية.