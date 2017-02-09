الأخضر يتراجع إلى المركز 56 في تصنيف الفيفا

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تراجع المنتخب السعودي لكرة القدم إلى المركز (56) في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر فبراير لعام 2017

وحصد الأخضر (613) نقطة علماً أنه كان في المركز (48) الشهر الماضي.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية

حيث تصدر المنتخبات الآسيوية منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية ثم اليابان ثم أستراليا.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية استمرت الأرجنتين في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً

بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف.