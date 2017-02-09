الاحتفاء بشفاء ألف طفل من السرطان بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة

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أعلنت وحدة أمراض دم وأورام الأطفال بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز -كلية الطب – عزمها الاحتفاء مطلع الشهر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، بشفاء أكثر من 1000 طفل من مرض السرطان على مدى 25 عاما، بعد تلقيهم العلاج الكامل بالمستشفى الجامعي، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الملك عبد العزيز.

وقالت رئيس وحدة أمراض دم وأورام الأطفال الدكتورة سعاد الجاعوني، إن الاحتفاء بهذه المناسبة التي تتزامن مع انعقاد اليوم

العالمي للشفاء من مرض السرطان، تهدف إلى تبادل الخبرات بين الأطباء وذوي الاختصاص، والاطلاع على أحدث مستجدات

الطب في مجال علاج السرطان، كذلك استعراض أحدث البحوث وأوراق العمل الجديدة التي تعرض للمرة الأولى في هذا المجال.

وعَدت الاحتفاء بالناجين من هذا المرض استشعاراً للمسؤولية تجاه مرضى السرطان وتأكيداً على أن هذا المرض لا يعني النهاية

وله علاج وشفاء بمشيئة الله، منوهةً بالحرص الذي يوليه الكادر الطبي في المملكة لتطوير وتحديث البرامج التشخيصية

والعلاجية، والارتقاء بمستوى ونوعية خدمات الرعاية المتكاملة الشمولية، وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي التي تقدم للأطفال

المرضى ولذويهم حول طرق التعامل مع هذا المرض ضمن منهجية ترتكز على التعامل الإيجابي مع هذه الحالات

والعمل بشكل دائم للتصدي لهذا المرض.