المملكة تتقدم للمركز 13 بين كبرى اقتصادات العالم بحلول 2030

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توقعت شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” تقدم الاقتصاد السعودي نحو المركز الثالث عشر في قائمة أقوى اقتصادات العالم عام 2030 مقارنة بالمركز العشرين حاليا.

وتوقع التقرير الذي نشرته الشركة ويحمل عنوان “نظرة ممتدة كيف سيتغير النظام المالي العالمي في عام 2050؟”

اعتلاء الاقتصاد الصيني المركز الأول عالميا وتراجع الأمريكي إلى الترتيب الثاني وانضمام إندونيسيا والهند إلى الخمسة الكبار.

وعرض التقرير توقعاته للمشهد الاقتصادي العالمي في عامي 2030 و2050

وفي الأخير استمر تراجع الولايات المتحدة لتحتل المركز الثالث عالميا خلف الصين والهند.

ويحتل الاقتصاد الأمريكي حاليا المركز الأول عالميا يليه اقتصادات الصين واليابان وألمانيا

وبريطانيا وفرنسا والهند على الترتيب بينما تشغل السعودية المركز 20.

وصنف التقرير 32 دولة باستخدام تعادل القوة الشرائية ويستخدم المتخصصون في الاقتصاد الكلي “تعادل القوة الشرائية”

لتحديد الناتج الاقتصادي ومعايير المعيشة بين الدول في فترة زمنية محددة.

وأشار التقرير إلى تراجع الاقتصاد الياباني من المركز الثالث إلى الرابع وكذا الألماني من الرابع إلى السابع

وبريطانيا وفرنسا من المركزين الخامس والسادس إلى العاشر والحادي عشر على الترتيب.

وعلى العكس تقدمت الهند أربعة مراكز لتبلغ الترتيب الثالث عالميا وكذلك إندونيسيا

التي يتوقع أن يشهد اقتصادها تقدما كبيرا ليصعد من المركز السادس عشر عالميا إلى الخامس عام 2030.

كما توقع التقرير أن تنضم إيران ومصر وباكستان إلى قائمة أقوى 20 اقتصادا في العالم عام 2030

بالمراكز 16 و19 و20 على الترتيب.