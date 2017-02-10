اكتشاف 150 موقعا للصخور الصناعية بالمملكة

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أكد المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن الهيئة تقدم لزوار جناحها في الجنادرية 31، معلومات جديدة حول آخر اكتشافاتها معلنا أن الهيئة اكتشفت أكثر من 150 موقعا خلال أربع سنوات لخامات الصخور الصناعية شمال غرب المملكة،

من أهمها السيلكا والفلسبار، بالإضافة إلى الحجر الجيري والدولومايت.

وقال إن القائمين على الجناح يقدمون للزائر والزائرة معلومات حول المعادن والصخور الصناعية

بوصفها موضوع مشاركة الهيئة في الجنادرية هذا العام، مبيناً أن هذه المعادن والصخور تعد رافداً مهماً

داعماً لاقتصاد المملكة، التي تتمتع بوفرة هذه الخامات وتنوعها

حيث تلعب جودة الخام ووفرته وقربه من مناطق الطلب عاملاً مهماً يمكن من استغلالها

وتسخيرها بشكلٍ أكبر وأسرع والاستفادة منها في صناعات متنوعة ومتعددة.

وأوضح أن الهيئة ممثلة بإدارة التنقيب عن المعادن تقوم بتنفيذ مشروعات الاستكشاف المعدني

بناء على حاجة السوق المحلي، مشيراً إلى أهم الخامات الصناعية التي تزخر بها أراضي المملكة

مثل خام الفوسفات الذي بإنتاجه تتبوأ المملكة مكاناً مرموقاً بمصاف الدول المتقدمة في انتاجه

ويدخل في صناعة الأسمدة وتخصيب التربة، وخام البوسكيت لإنتاج الألمنيوم، وكذلك رمال السيليكا النقية

في صناعة الزجاج، ومواد الحشو في صناعة المطاط واللدائن وغيرها، وخام الحجر الجيري المستخدم

في صناعة الاسمنت والسجاد والزجاج، وخام المغنيريا، ومواد البناء ، والمواد الصاهرة

وخام الفلسبار في صناعة الخزف ، والزجاج، وخام الصلصال في صناعة الخزف، الورق، والمطاط، واللدائن

وخام الجبس في صناعة الألواح الجبسية والأغراض الطبية، وخام الاسكوريا لإنتاج البلك العازل

وأحجار الزينة كالجرانيت والرخام لاستخدامه في تزيين واجهات المنازل والأرضيات والحدائق

بالإضافة إلى الخامات الموجودة بنسب أقل كالملح والبوتاش والجارنت والدياتومايت والجرافيت والزيولايت والبيرلايت.