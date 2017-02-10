الفيصل يتسلم التقرير النهائي للهيئة العامة للغذاء والدواء

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تسّلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتبه بجدة مؤخراً، تقرير إنجازات وأعمال الهيئة العامة للغذاء والدواء ، والذي سلمه لسموه الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء على تقارير الأعمال التي نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة،

وبرامج المشاركة في موسم الحج الماضي والعمرة والخطط المستقبلية للهيئة.

كما استمع سموه إلى شرح عن برامج التوعية والتثقيف الغذائي والدوائي

وتجهيز فرع الهيئة بالمنطقة ودعمه بما يحتاج من تجهيزات مادية وبشرية, ما يمكن الهيئة من القيام بدورها.

وأكد سموه أهمية أن تسخّر الهيئة إمكانياتها وجهودها لتقديم أمثل الخدمات وأجودها

لضمان سلامة الغذاء ومأمونية الدواء والأجهزة الطبية

خصوصاً في الجوانب المتعلقة بسلامة ضيوف الرحمن والمعتمرين خلال موسمي الحج والعمرة.