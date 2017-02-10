ريال مدريد يعتزم تجديد عقد كريم بنزيما

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يعتزم نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم التأكيد على ثقته بالنجم الفرنسي كريم بنزيما، من خلال تجديد عقده بزيادة في الراتب، في يونيو المقبل.

وذكرت اعلام اسبانية أن الريال يعتزم تمديد تعاقده مع بنزيما لمدة عامين

علما بأن عقده الحالي يستمر حتى 30 يونيو عام 2019 .

وأشارت إلى أن التجديد يشكل تأكيدا من النادي على ثقته بالمهاجم الفرنسي الذي تعرض لانتقادات

بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، وأن الريال يعتزم التوصل إلى اتفاق بنهاية الموسم الجاري.